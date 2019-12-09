كاردي بي بإطلالة جريئة وملونة في عرضها الغنائي.. فما قصة علم فلسطين؟!

قدَّمت نجمة الراب الأمريكية "كاردي بي" عرضًا غنائيًا في غانا يوم الأحد الماضي، وعبَّرت عن احترامها للبلاد ومدى تقديرها لهم عبر اختيار إطلالة تتماشى مع علم البلاد.

شاركت "كاردي بي" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لإطلالتها المؤلفة من بودي سوت بألوان علم غانا بالإضافة إلى جزمة ذات رقبة عالية مُطابقة، في حين ارتدت شعر مستعار بألوان العلم، وللوهلة الأولى نظن أن النجمة ترتدي زيًا بألوان علم فلسطين، لكن حين التدقيق أكثر نلاحظ أنه علم غانا وخاصة أنه يتألف من اللون الأصفر بدل الأبيض، كما أن النجمة الجانبية جاءت باللون الأسود.

وبالعودة إلى الحفل، يٌشار أن "كاردي" فاتتها فقرة اللقاء والتحية، وأوضحت الأسباب عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، وكتبت: "لم أكن أعتقد أن هنالك فقرة الترحيب، وليس هذا فحسب، هل تعلمون أن خلال تواجدي في الفندق تناولت جمبري؟ وبعد عشر دقائق بدأت معدتي تؤلمني، لأكذب عليكم البتّة.. أنتم تدركون أني أعاني من مشاكل في المعدة منذ أسبوع تقريبًا."

وفي وقت سابق، دافعت "كاردي" عن زوجها مغني الراب "أوفست" في أعقاب شائعات خيانته لها بعد ادعاء "جادا"، حبيبة مغني الراب " تيكاشي69"، أن "أوفست" أرسل لها رسالة خاصة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" جاء فيها "أشتاق لك" في تمام الساعة الـ1:36 صباحًا.

ونشرت "جادا" مقطع فيديو تؤكد فيه الواقعة عبر تصوير شاشة هاتفها وأظهرت حساب "أوفست" الموثَّق بعلامة زرقاء، إلّا ان "كاردي" أشارت أن حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخترقت من قبل هاكر، وأطلَّت عبر سلسلة فيديوهات، وقالت: "يعلم الجميع أنه أقدم على فعل بعض الأمور المقرفة والغبية، لكن هيا الآن، إنه ليس غبيًا ومجنونًا، لقد كان جيدًا، لقد قضينا عطلة نهاية أسبوع لطيفة، وحياتنا جيدة، فلن يلعب بهذه الطريقة."

ورغم محاولاتها في إبعاد الشبهات عن زوجها، إلَّا أن تبرير "كاردي بي" زاد من شكوك معجبيها، وخاصة وأن "أوفست" كان متفاعلًا عبر حسابه على موقع "تويتر" بعد الساعة الـ12 مساءً.

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