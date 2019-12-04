كاردي بي تدافع عن زوجها بعد فضيحة خيانته لها.. ومعجبوها غير مقتنعين!

دافعت نجمة الراب الأمريكية "كاردي بي" عن زوجها مغني الراب "أوفست" في أعقاب شائعات خيانته لها، وأشارت أن حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخترقت من قبل هاكر. مع ذلك، فإن رواد مواقع التواصل غير مقتنعين بما جرى.

في وقت سابق من هذا الصباح، ادعت "جادا"، حبيبة مغني الراب " تيكاشي69"، أن "أوفست" أرسل لها رسالة خاصة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" جاء فيها "أشتاق لك" في تمام الساعة الـ1:36 صباحًا، ونشرت مقطع فيديو تؤكد فيه الواقعة عبر تصوير شاشة هاتفها وأظهرت حساب "أوفست" الموثَّق بعلامة زرقاء.

وأرفقت "جادا" الفيديو بتعليق، جاء فيه: "زوجتك كاردي بي تمتلك قضية جنائية مفتوحةـ لماذا تكتب لي أنك لا تحترمها.. أمتلك العديد من الأشياء المقرفة التي لم أكشفها بعد، لكن كل في وقته"، وأرفقت جملة من أغنية "كاردي" وهي " أنا ملكة الحديث المقرف، الآن أتراجع عن الأمر.

وردًا على اتهاماتها، قررت "كاردي" الرد عبر سلسلة من مقاطع الفيديو مدعيةً أن حساب زوجها اخترق، ودافعت عنه ضد الهراء المنتشر حوله، وقالت: "يعلم الجميع أنه أقدم على فعل بعض الأمور المقرفة والغبية، لكن هيا الآن، إنه ليس غبيًا ومجنونًا، لقد كان جيدًا، لقد قضينا عطلة نهاية أسبوع لطيفة، وحياتنا جيدة، فلن يلعب بهذه الطريقة."

وتابعت: "لهذا السبب لن أفكر في الأمر، أو أتصرف بفظاظة، الأمر بتلك البساطة."

ورغم محاولاتها في إبعاد الشبهات عن زوجها، إلَّا أن تبرير "كاردي بي" زاد من شكوك معجبيها، وخاصة وأن "أوفست" كان متفاعلًا عبر حسابه على موقع "تويتر" بعد الساعة الـ12 مساءً.

اقرأ المزيد عن كاردي بي في Buzz بالعربي: