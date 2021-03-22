كاردي بي ترد على منتقدي عرضها الإباحي.. "المشاهير غير مسؤولين عن تربية أطفالك"

ردت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي على الهجوم العنيف الذي واجهته من رواج مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائها المفعم بالحيوية والإثارة في حفل توزيع جوائز غرامي.

أشعلت كاردي بي (28 عامًا) وزميلتها المغنية ميغان ثاي ستاليون (26 عامًا) الأجواء في حفل الغرامي عند أداء أغنيتهما الناجحة WAP، حيث رقصتا على العمود، واستلقيتا بإثارة على السرير، وقامتا بأداء حركات رقص خليعة.

وعرضها أغضب الآباء الذين كانوا يشاهدون العرض، والمشاهدون الذين انتقدوا الحفل لبثه مثل هذا الأداء الفاضح.

سألت إحدى المتابعات النجمة مُستهجنةً حول أسباب عدم سماحها لابنتها كالتشر البالغة من العمر عامين في الاستماع إلى أغانيها، وكتبت: " كيف تقول أنها تمكِّن النساء بموسيقاها لكن لا تسمح لابنتها بالاستماع إليهم؟ ألا تريدين تمكين ابنتك أيضًا ؟؟"

رداً على النقاد، كتبب كاردي: "أنا لا أصنع الموسيقى للأطفال، فأنا أعزف الموسيقى للكبار. الآباء مسؤولون عما يستمع إليه أطفالهم أو يرونه أيضًا.. أنا شخص جنسي جدًا لكن ليس حول طفلتي كأي والدين آخرين."

ومضت قائلة: "لا تحتاج ابنتي الاستماع إلى الموسيقى من أجل تمكينها كذلك أطفالك، والطريقة الوحيدة لتمكين أطفالك هي من خلال التحدث إليهم وتعزيز ثقتهم والتأكد من حصولهم على تعليم جيد. "

وأضافت: "لم أقل أبدًا أن WAP صُنعت لتمكين المرأة، أنا مجرد شخص غريب الأطوار وهذه ليست أول أغنية جنسية على الإطلاق. توقف عن توقع قيام المشاهير بتربية أطفالك."

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كاردي للهجوم.