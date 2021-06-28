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كاردي بي تسعى لتكبير عائلتها.. وتعلن خبر حملها بطفلها الثاني

منشور 28 حزيران / يونيو 2021 - 06:00
كاردي بي
كاردي بي

تعمل النجمة "كاردي بي" وزوجها أوفيست على تكبير عائلتها، حيث أعلنت خبر حملها بطفلها الثاني يوم أمس الأحد عبر حسابها على "إنستغرام".

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وفاجأت نجمة الراب البالغة من العمر 28 عاماً متابعينها بخبر حملها بعد نشرها صورة عارية لها وهي مغطاة بطلاء أبيض بينما كانت تمسك بطنها.

وعلّقت كاردي على المنشور: "# 2 ♥ ️offsetyrn"، كما نشر زوجها أوفيست عبر خاصية "إنستغرام ستوري" تعليق قال فيه: "نعمة أخرى".

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وانتقل العديد من المشاهير إلى قسم التعليقات لتهنئة الثنائي، فكتبت كلوي كارداشيان: "مبروك"، وعلّقت جين مينا: "يا إلهي أكبر مبروك لكاردي ياللعجب".

وكانت النجمة كاردي قد أعلنت عن حملها بطفلها الأول في أبريل عام 2018 أثناء أدائها في برنامج Saturday Night Live.

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