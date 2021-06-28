كاردي بي تسعى لتكبير عائلتها.. وتعلن خبر حملها بطفلها الثاني

تعمل النجمة "كاردي بي" وزوجها أوفيست على تكبير عائلتها، حيث أعلنت خبر حملها بطفلها الثاني يوم أمس الأحد عبر حسابها على "إنستغرام".

وفاجأت نجمة الراب البالغة من العمر 28 عاماً متابعينها بخبر حملها بعد نشرها صورة عارية لها وهي مغطاة بطلاء أبيض بينما كانت تمسك بطنها.

وعلّقت كاردي على المنشور: "# 2 ♥ ️offsetyrn"، كما نشر زوجها أوفيست عبر خاصية "إنستغرام ستوري" تعليق قال فيه: "نعمة أخرى".

وانتقل العديد من المشاهير إلى قسم التعليقات لتهنئة الثنائي، فكتبت كلوي كارداشيان: "مبروك"، وعلّقت جين مينا: "يا إلهي أكبر مبروك لكاردي ياللعجب".

وكانت النجمة كاردي قد أعلنت عن حملها بطفلها الأول في أبريل عام 2018 أثناء أدائها في برنامج Saturday Night Live.

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