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كاردي بي تكشف عن العنصرية في عالم الموسيقى والأزياء.. "لقد تعرّضت للإهانات كثيرًا"

منشور 25 شباط / فبراير 2021 - 09:51
كاردي بي
كاردي بي

انضمت النجمة "كاردي بي" إلى مغنية هوليوود "ماريا كاري" في مقابلة جديدة مع مجلة Interview في عددها الذي نُشر يوم أمس الثلاثاء.

Mariah Carey celebrates 25th anniversary of iconic Christmas song with star-studded music video.

وتحدّثت النجمتان حول الإهانات التي شعروا بها خلال حياتهما المهنية والعنصرية، كما تحدّثت "كاردي بي" بالتفصيل حول حصولها على أقل أجر من المشاهير البيض.

Cardi B for Interview Magazine

وصرّحت "كاردي": "كانوا لا يدفعون لي مثلما يدفعون للأشخاص البيض وكنت أتسائل لماذا هذا؟ إنه نوع من الإهانة وعندما يتعلّق الأمر بالموضة فإن موسيقى الهيب هوب لها تأثير كبير".

وتابعت: "يواجه الفنانون السود اصعب الأوقات في الحصول على دور لدى مصممين الأزياء ويصعب عليهم الحصول على مقاعد في عروض الأزياء الخاصة بهم".

وخلال وقت سابق من العام الماضي تحدّثت "كاردي بي" حول التحيّز في صناعة الأزياء بعد أن ردّت على تغريدة تنتقد فيها النساء السود لامتلاكهن العديد من الحقائب باهظة الثمن.

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