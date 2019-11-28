كاردي بي فاشلة في الطبخ.. وعائلة حبيبها لا تثق بها!

تتصدر مغنية الراب الأمريكية "كاردي بي" قوائم بيلبورد، لكن عندما يتعلق الأمر بإعداد وجبة عيد الشكر، فإنها تعترف بالهزيمة.

في لقاء لها مع مجلة "بيبول"، ناقشت "كاردي بي" خططها لقضاء عيد الشكر برفقة حبيبها مغني الراب الأمريكي "أوفست" وابنتهما "كالتشر"، وقالت: "أنا متحمسة للغاية، سأتوجَّه إلى أتلانتا لقضاء عيد الشكر برفقة عائلة أوفست"، لكنها كشفت أنه لن يسمح لها بإعداد طبق رئيسي في الاحتفال، فعائلة حبيبها لا يثقون بها بمسألة الطبخ.

من جهة أخرى، تعتقد أنها جيدة في إعداد طبق المعكرونة بالجبن، رغم أنها لم تعده مسبقًا، وأضافت: "أعني إذا كنت تريد مني طهي طبق، سأفعل ذلك. لكنني لا أضمن ذلك.

وهناك شيء واحد تضمنه "كاردي" وهو ضم طفلتها "كالتشر" للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب إخوتها "جودان"، "جاستن"، و"كاليا"، الذين أنجبهم "أوفست" من علاقاته الثلاثة المنصرمة، وقالت: "سيكون الأمر ممتعًا..هناك الكثير من المساحات المفتوحة في أتلانتا، لا يمكنني الانتظار."

ويُقال أن "أوفست" ابتاع خمسة منازل في مترو اتلانتا، ولا يدخر هو و"كاردي بي" أي مبلغ من أجل إنفاقه على أطفالهم.