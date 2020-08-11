كاردي بي مغرمة بمسلسل حريم السلطان.. والمتابعون ينصحوها بمشاهد هذا العمل التركي!

أشعلت النجمة الأمريكية "كاردي بي" وسائل التواصل الاجتماعي بعدما أعربت عن إعجابها بالمسلسل التركي الشهير "حريم السلطان".

شاركت "كاردي بي" متابعيها عبر موقع "تويتر" تغريدة كشفت فيها أنها من محبي مسلسل "حريم السلطان"، لكنها أعربت عن خيبة أملها بتغيير شخصياته بشكل جذري، وكتبت: "مشكلتي هي لما تم تغيير شخصية السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان بشكل جذري؟ وكأنهم لا يشبهون الشخصيات الرئيسية، وهو أمر خيَّب آمالي، ورغم ذلك لا زلت أشاهد 5 حلقات يوميًا."

بعد تغريدات كاردي بي التي وضحت بها بأنها تتابع مسلسل "القرن العظيم" إنهملت عليها إقتراحات من المتابعين لكي تشاهد مسلسل "العشق الممنوع"مما جعل المسلسل يدخل قائمة الترند في تويتر! pic.twitter.com/yGIm101M7y — Pop News ➐ (@PopNewsAR) August 11, 2020



وعلى الفور انهالت عليها التعليقات والاقتراحات من متابعيها الذين شجَّعوها على مشاهدة مسلسل "العشق الممنوع"، ما جعله يترأس قائمة الاكثر بحثًا على موقع "تويتر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تطرَّق فيها "كاردي بي" للحديث عن المسلسل وشخصياته، فقد أعربت عن كرهها لشخصية السلطانة "نوربانو"، وحزنها على وفاة الامير مصطفى رغم أنها تقف دائمًا إلى جانب السلطانة "هويام"، كما كشفت أنها حزينة على وفاة "هويام".



ويذكر أن الممثلة التركية- الألمانية "مريم أوزرلي" التي أدَّت شخصية السطانة "هويام" غادرت العمل بسبب إصابتها بمتلازمة الإرهاق، واستبدلت بالممثلة "فاهيد غوردوم"؛ ما أحدث ضجة كبير في الأواسط العربية والعالمية، حيث أن الاخيرة خيَّبت الآمال بشكل غير متوقع.

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