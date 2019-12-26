كاردي بي وزوجها يصطحبان المعجبين في جولة في قصرهما الفخم.. تعرّف على تكلفته الضخمة!

أخذت النجمة "كاردي بي" وزوجها الموسيقي "أوفيست" المعجبين في جولة في قصرها الفاخر الجديد والذي تم تجهيزه بالغرف العديدة وقبو ضخم للنبيذ من مساء أمس الثلاثاء.

وشاركت النجمة البالغة من العمر 26 عاماً سلسلة من مقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام أثناء قيامها بجولة في قصر أتلانتا الضخم والذي يبلغ قيمته 5,959,000 مليون دولار.

واحتفل الثنائي بأول ليلة في عيد الميلاد في منزلهما الجديد حيث قالت كاردي عبر مقطع الفيديو: "كنا نبحث عن منزل جديد منذ عامين وقمنا بجولة في مجموعة مختلفة من العقارات فكانت المنازل التي أحببتها لم تعجب أوفيست ولم نتمكن من الاتفاق عليها، والمنازل الأخرى التي أعجبت أوفيست لم تعجبني لأن المناطق لم تكن جيدة".

وأخبرت كاردي المعجبين: "فكّرنا في بناء منزل لكن العملية كانت معقدة بعض الشيء إلا أنه وبمساعدة من سمسار العقارات لقد حصلنا على هذا المنزل المميز في اتلانتا".

وانطلقت كاردي بي في جولة في القصر الأوروبي الضخم والمؤثث بشكل مذهل حيث كانت واحدة من الغرف الملفتة للنظر غرفة تحتوي على أسلحة خاصة بالزوجين، وبالإضافة إلى وسائل الراحة التقليدية فإن المنزل يحتوي على فناء خاص ومطبخ في الهواء الطلق ومنزل خاص به وما يقارب الستة فدانات من الغابات المشجرة التي تزيّن الفناء الخلفي.

كما يحتوي القصر على قبو ضخم يضم ما يقارب 1800 زجاجة من النبيذ بالإضافة إلى استوديو خاص بأوفيست وغرفة تجميل خاصة بكاردي بي وغيرها من الغرف العديدة.

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