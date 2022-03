كارينا كابور وكاجول تلتقيان صدفة وتكشفان اخبارهما خلال فضفضة سريعة

رصدت كاميرات الباباراتزي النجمة البوليوودية "كارينا كابور" لحظة التقائها صدفة بزميلتها النجمة " كاجول" في احد الشوارع، حيث دار بينهما حديث حول حياتهما العاطفية والمهنية واليومية.

كارينا كابور تخبر كاجول بكافة أخبارها

استطاعت كاميرات الباباراتزي والصحفيين رصد الحوار الذي جرى بين كارينا كابور وكاجول حيث كانتا النجمتان تتحدثان حول عائلتهما وصحتهما وفيروس كورونا الذي أبعد الجميع عن بعضهم البعض.

وتداول المتابعون مقطع فيديو حيث يمكن سماع كارينا وهي تقول فيه: "ماذا يحدث؟"، كما يمكن سماع صوت كاجول وهي تسأل كارينا حول صحة مولودها الجديد، وكانت كارينا قد قالت بعدها: "يا إلهي لقد مضى عام كامل بالفعل، لقد اصبنا كلنا بفيروس كورونا".

وكشفت كارينا بأن شقيقتها الكبرى كاريشما كابور قد أصيبت هي أيضاً بفيروس كورونا حيث كانت نتيجة اختبارها ايجابية يوم الأربعاء الماضي، ثم أكّدت كاجول أنها كانت هي ايضاً مصابة به.

وفي نهاية الحوار سألت كارينا حول أجاي ديفجن وسر هروبه من الاصابة بعدوى فيروس كورونا فردّت كوجاي عليها وهي تضحك: "ان حبه للتدخين ساعده في البقاء بعيداً عن الجميع"، ثم ضحكت الاثنتان وتعانقتا وذهبتا.

أعمال كارينا كابور وكاجول

عملت كارينا كابور برفقة زميلتها كاجول في العديد من الأعمال والمشاريع الفنية ومنها فيلم Kabhi Khushi Kabhie Gham.

بالإضافة إلى فيلم We Are Family، وظهرت كاجول في أحد حلقات برنامج كارينا الحواري الشهير What Women Want.