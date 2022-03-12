كاميرون دياز تكشف سرّ غريب عن جمالها.. "لا أغسل وجهي أبداً"

تحدّثت النجمة الهوليوودية "كاميرون دياز" حول معايير الجمال المجتمعية وكيف تغيّر منظورها بالنسبة للجمال وذلك خلال مقابلة صريحة لها مع بودكاست Rule Breakers على BBC.

كاميرون دياز تكشف سرّ غريب حول جمالها

كشفت النجمة الهوليوودية العالمية عن سرّ جمالها وذلك في تصريح لها وصف بالـ غريب من نوعه، حيث صرّحت كاميرون دياز بأنها لا تغسل وجهها أبداً.

وقالت كاميرون: "كنت أشعر بأنني محاصرة في هوليوود وذلك بسبب أهمية مظهر جسدي وتعرّضت لضغوطات كبيرة واستغلال مجتمعي كبير، كما أنني اشتريت جميع منتجات التجميل بسبب هذا الضغط".

وبالرغم من امتلاك كاميرون دياز المئات من المنتجات إلا انها لا تتبع روتين الجمال اليومي كباقي النجمات حتى انها لا تغسل وجهها أبداً.

وتحدثت الفنانة العالمية حول هذا الموضوع قائلة: "أنا لا افعل شيء حرفياً، فانا لا أحب غسل وجهي أبداً ولا أغسل وجهي وانا لدي الكثير من المنتجات ولكن لا استخدمها سوى مرة أو مرتين في الشهر".

وأثارت تصريحات الفنانة العالمية ضجة كبيرة حول مفهوم النظافة الشخصية، بعيدًا عن مقاييس الجمال، حيث اعتبر العديد أن غسيل الوجه هو من أساسيات النظافة ولا علاقة له بالجمال

تزامناً مع بلوغها الخمسين هذا هو هدف كاميرون دياز

تستعد النجمة العالمية الجميلة للاحتفال بعيد ميلادها الخمسين في شهر أغسطس وكشفت خلال مقابلتها عن هدفها في هذا السن، فقالت: "إن هدفي الأكبر هو البقاء قوية والاستمرار في التركيز على ابنتي راديكس، فأريد أن اكون أماً يمكنها الركض والقيام بالاشياء الممتعة".