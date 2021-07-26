كاميلا كابيو تتعرّض للهجوم لاستخدامها قناع أسود لرجل أبيض في الفيديو الموسيقي الخاص بها.. وهذا ردّها!

ردّت النجمة "كاميلا كابيو" على الهجوم الذي تعرّضت له بعد إدراجها وجه أسود في الفيديو الموسيقي الجديد الخاص بها لأغنية Don’t Go Yet.

وانتقلت كاميلا إلى موقع "تويتر" للتصريح حول هذا الموضوع، فكشفت أن الراقص في مقطع الفيديو كان من المفترض أن يبدو مثل رجل أبيض مدهون بلون التان الغامق.

وكتبت كاميلا: "مرحباّ كان من المفترض أن يكون هذا المتأنق مجرّد رجل أبيض ببخاخ مخصص للتان والسمرة، حيث أننا حاولنا تجميع مجموعة متعددة الثقافات، لذلك لم يكن من المتوقع أن كل فرد في الأداء بحاجة لأن يكون لاتيني".

وتابعت كاميلا: "هناك أشخاص بيض وأمريكيون من أصل افريقي وأشخاص لاتينيون غيرهم، ولم تكن النقطة هي محاولة جعل الجميع يبدو لاتيني، فهناك العديد منهم ليسوا كذلك".

واختتمت كاميلا ردّها على الهجوم بقولها: "كان الهدف هو محاولة جعل كل شخص يبدو وكأنه شخصية في الفيديو، بما في ذلك الرجل الأبيض مع الرشاش البرتقالي المخصص للتان".

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