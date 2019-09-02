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كاميلا كابيو تثير حماس متابعيها بفيديو غامض.. "ماذا تعلم عن الحب؟"!

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2019 - 10:47
كاميلا كابيو
كاميلا كابيو

حققت أغنية Senorita للنجمة الكوبية "كاميلا كابيو" والمغني الكندي "شون مينديز" نجاحًا كبيرًا، إذ حصدت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" خلال شهرين تقريبًا، لكن المغنية الحسناء تستعد لإطلاق أغنية جديدة.

شاركت "كاميلا كابيو"، البالغة من العمر 22 عامًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو قصير تظهر فيه مُرتديةً حمالة صدر ذهبية تأتي على شكل جناحين يتوسطهما قلب مُغلق، ثم يأتي من بعيد مفتاح ذهبي بجناحين ليكشف ما يقبع داخلها، فتظهر محركات ذهبية صغيرة، وساعة رملية أرجوانية، وقلب ينبض، بينما يرتفع عاليًا قصرٌ أبيض كما في القصص الخيالية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وفي نهاية الفيديو، تظهر عبارة "أهلًا بك في عالم الرومانسية"، وعبارة أخرى "أنت مدعو بكل مودة لتجربة أول حلقة في 5 سبتمبر.. استسلم بصدق للدراما".

وفي وقت سابق، نشرت "كابيو" صورة لها جالسةً على عمود أثري أبيض قصير يتوسط الآثار الرومانية، بينما اختارت التعري مُرتديةً ذات حمالة الصدر الذهبية، وغطَّت منطقتها الحساسة بكلتا يديها، في حين اعتمدت تسريحة شعر مموجة أسدلتها وراء كتفها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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كما نشرت مقطع فيديو يضم لقطات عشوائية عفوية لها على رمال الشاطئ، أو بين الأشجار والحقول، وأرفقته بتعليق، جاء فيه: "ماذا تعلم عن الحب؟".

يذكر أن "كاميلا" واقعةُ في حب "شون مينديز"، حيث اشتعلت شرارة الرومانسية بينهما خلال عملهما على تصوير أغنية Senorita.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

what do I know about love ?

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