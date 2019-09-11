كانديس سوانبويل وإيرينا شايك بإطلالتين ملوكيتين خلال عرض Oscar de la Renta في أسبوع الموضة بنيويورك

تميّز مسرح عرض Oscar de la Renta لمجموعة ربيع/ صيف 2020 بتألق عارضات الأزياء والأمهات العازبات إيرينا شايك وكانديس سوانبويل أمس الثلاثاء.

وهزّت إيرينا المسرح أثناء سيرها وهي ترتدي فستان أسود بقصة ملتفة حول الرقبة وطبقات ضخمة من الأسفل كما توسّطه ببيونة كبيرة، كما تزيّن بفتحات من الوسط والجنب، ولإتمام إطلالتها الملوكية اعتمدت تسريحة ذيل حصان المنخفضة وانتعلت حذاء مفتوح مطابق لونه للفستان.

أما كانديس فظهرت بإطلالة أكثر إثارة وجراة إذ ارتدت فستان من الشيفون باللون البيج وبقصة الأوف شولدر كما تزيّن بورود من نفس الفستان أما على صعيد تسريحة الشعر فقد اعتمدت الكعكة المرتفعة مع الأقراط المتدلية.

كانديس لديها طفلان من خطيبها هيرمان نيكولي الذي من المحتمل أن يكونا انفصلا لأنه لم يتم تصويرهما معاً أبداً منذ 2017 ولم تنشر عنه عبر حساباتها الخاصة أي شيء.

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