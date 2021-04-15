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كانيه ويست سيحطم الرقم القياسي ببيع أغلى حذاء رياضي من علامته التجارية.. وهذا ثمنه!

منشور 15 نيسان / أبريل 2021 - 10:42
كانيه ويست
كانيه ويست

سيكون مغني الراب "كانيه ويست" مستعداً لتحطيم الرقم القياسي لأغلى حذاء رياضي في العالم يحمل علامته التجارية وذلك عند بيعه في المزاد العلني.

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وسيعرض اول حذاء رياضي تم صنعة من العلامة التجارية Yeezy في المزاد العلني حيث تأمل دار المزادات في لندن أن يحطم الرقم القياسي لأغلى حذاء على الإطلاق.

ويبدو واضحاً أن المجموعة التجارية التي تحمل العلامة Yeezy والخاصة بكانيه ويست سيبيعون الحذاء بأكثر من مليون دولار أي 728000 جنيه إسترليني.

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وحصل على هذا الرقم القياسي نجم كرة السلة مايكل جوردن والذي تم بيع حذائه Air Jordan 1 مقابل 408،000 جنيه إسترليني في العام الماضي.

وسيساعد اسم كانيه على بيع الحذاء Yeezy original، حيث إن النجم يمر بمرحلة الطلاق من زوجته نجمة الواقع كيم كارداشيان ولن يضيف أي أموال إلى خزائنه.

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