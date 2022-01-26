كيم كارداشيان وهيلاري كلينتون تجتمعان في مسلسل وثائقي جديد

تعمل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على تجسيد شخصية السيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون وذلك من خلال فيلم وثائقي جديد على منصة أبل بتعاون فيما بينهما.

كيم كارداشيان تلتقي بهيلاري كلينتون

والتقت نجمة تلفزيون الواقع بالسيدة هيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي في أحد مقاهي في لوس أنجلوس وكان الاجتماع مرتبط بتصوير المسلسل بعنوان "Gutsy Women" لمناقشة تفاصيله

والمسلسل الوثائقي مستوحى من الرواية الشهيرة "النساء الجريئات: قصص مفضلة عن الشجاعة والمرونة"، كما يضم المسلسل مجموعة من النساء من بينهن كيم كارداشيان وهيلاري كلينتون وغيرهن من النساء الشهيرات

اسباب اختيار كيم كارداشيان في المسلسل الوثائقي

تم اختيارنجمة تلفزيون الواقع الشهيرة بسبب دور الاخيرة في مسلسلها الواقعي كما أطلقت علامتها التجارية الخاصة بالازياء والمكياج بالإضافة لمشاركتها في قضايا اجتماعية على مر السنوات.

نجمة تلفزيون الواقع والمحاماة

اجتازت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" امتحان المحاماة بعد أن رسبت فيه ثلاث مرات خلال العامين الماضيين، وكشفت كيم انها اجتازت الاختبارات في القانون ووجهّت شكر لأساتذة القانون.

يُشار إلى ان كيم انفصلت عن زوجها مغني الراب كاني ويست قبل مدة واثار هذا الانفصال ضجة كبيرة مع اصرار الاخير العودة إلى زوجته

فيما دخلت كيم في علاقة عاطفية مع بيت ديفيدسون الذي يصغرها بسنوات وشوهد الثنائي سويًا في العديد من المرات وتم رصد عدد من الصور الرومانسية لهما فيما أكدت نجمة تلفزيون الواقع ان بيت يشعرها بالسعادة