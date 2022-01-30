كانيه ويست يتهّم كيم كارداشيان بانتاج فيلم جنسي ثانٍ.. والأخيرة تنفي

اشتهرت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" خلال السنوات السابقة من خلال مسلسلها الواقعي KUWTK، ولكن كانت بداية شهرتها الكبيرة هي عند تسريب فيديو جنسي لها والذي يجمعها بحبيبها السابق راي جي.

كانيه ويست يتهم كيم كارداشيان بانتاج فيلم جنسي ثانٍ

كشف النجم كانيه ويست خلال مقابلة له بانه اشترى جهاز كمبيوتر محمول من رجل يضم شريط جنسي ثاني لزوجته السابقة كيم كارداشيان.

وقال كانيه: "لقد سلّمت الكمبيوتر المحمول لكيم كارداشيان والتي انهارت بالبكاء عند رؤيته، لقد ذهبت وحصلت على الكمبيوتر المحمول من راي بنفسي في تلك الليلة لقد قابلته عند المطار".

وتابع كانيه: "أخذت المحمول وسلّمته لكيم في الصباح وقد بكت عندما راته فهل تعلم لماذا بكت لانه يمثّل مقدار استغلال الناس وعدم حبهم لها فكانوا يرونها مجرّد سلعة مربحة".

كيم كارداشيان تنفي وجود فيلم جنسي ثاني

من جانبها نفت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" عن وجود فيلم جنسي ثاني حيث قالت في بيان لها: "كان من المفترض أن يحتوي الفيديو على أي لقطات ولكن بعد المراجعة تبيّن عدم وجود أي مشهد جنسي بل فقط لقطات على متن الطائرة وفي النوادي والمطاعم".

وأضافت كيم: "أنا متاكدة أنه لا يوجد شريط جنسي ثاني وأريد التركيز في عملي واقفال هذا الفصل من حياتي".

يُشار أن كيم انفصلت مؤخرًا عن كاني ويست بسبب كثرة الخلافات بينهما