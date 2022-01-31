كانيه ويست ممنوع من دخول أستراليا بسبب تهديدات رئيس الوزراء.. فما السبب

حذّر رئيس الوزراء الاسترالي "سكوت موريسون" ، نجم الراب العالمي "كانيه ويست" من دخول البلاد الأسترالية أو إقامة أي حفلة غنائية هناك.

أسباب تهديدات رئيس الوزراء الأسترالي

كان رئيس الوزراء الأسترالي قد أصدر تهديدات واضحة للنجم "كانيه ويست" وذلك بعد ان أفادت تقارير اخبارية بأن نجم الراب المثير للجدل يريد اقامة حفل غنائي موسيقي في ملعب دوكلاندز الأسرالي في شهر مارس المقبل.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد رفض دخول كانيه ويست للبلاد بسبب عدم تلقّيه اللقاح ورفضه الامر، وأعلنبأنه لن يدخل ويقيم حفلته إذا لم يحصل على لقاح فيروس كورونا.

وكشف كانيه ويست بأنه يريد اقامة حفل موسيقي في ملعب دوكلاندز بمدينة ملبورن الأسترالية وذلك قبل أدائه في مهرجان كوتشيلا، ولكن يبدو أن هذا الموضوع لن يتم في حال اصر نجم الراب على عدم تلقي لقاح كورونا

قوانين الحكومة الأسترالية حول لقاح كورونا

جاء قرار رئيس الوزراء الأسترالي هذا بعد أسبوعين فقط من اصدار قرار بعدم مشاركة لاعب التنس ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب عدم تلقيه اللقاح وأيدت الحكومة قرار رئاسة الوزراء حول مخالفة البروتوكولات ضد فيروس كورونا.

ويثير نجم الراب الشهير وهو الزوج السابق لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الكثير من الجدل عادة بسبب تصرفاته وتصريحاته، خاصة انه يملك افكار غريبة جدًا ومعتقدات دينية صادمة

وكانيه هو الزوج السابق لكيم كارداشيان ووالد ابنائها