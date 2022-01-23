جوليا فوكس توضّح سبب ارتباطها بكانيه ويست.. فمن يستغّل الآخر؟

تحدّثت النجمة "جوليا فوكس" عن تفاصيل علاقتها الرومانسية الجديدة مع نجم الراب الشهير كانيه ويست وذلك خلال برنامجها "Forbidden Fruits".

جوليا فوكس تكشف سبب ارتباطها بكانيه ويست

كشفت النجمة البالغة من العمر 31 عاماً عن سبب ارتباطها بكانيه ويست، فقالت: "أنا أحظى بكل هذا الاهتمام وهذا لا يعنيني أبداً، فدائماً ما اسمع انت معه من اجل الشهرة والمال، أعزائي لتكونوا أكثر واقعية لقد ارتبطت طوال حياتي برجال مليارديرية وهذا الواقع".

وتابعت جوليا: "شاهدوا أفلامي وكتبي، فهذا الشيء الذي أريده وليس أن أكون محط الأنظار".

علاقة جوليا فوكس وكانيه ويست

بدأت علاقة جوليا فوكس بكانيه ويست قبل ما يقارب الشهر، حيث أشيع بأن جوليا تستغل كانيه ويست لجذب الانظار وحصد المزيد من الشهرة، بينما ذكرت بعض المصادر بأن كانيه ويست هو الذي يستغلها لمصالحه الشخصية ومنها إثارة غيرة زوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان

فبعد انتشار الشائعات والصور التي جمعت جوليا فوكس وكانيه ويست في كثير من الاماكن معاً تبيّن بان كانيه يستخدم فريقه الخاص للتصوير والنشر.

وتأتي علاقة كانيه ويست بجوليا فوكس بعد ان قامت زوجته السابقة كيم كارداشيان بغعلان عن علاقتها الرومانسية مع النجم العالمي بيت ديفيدسون الذي يصغرها بما يقارب الـ 14 عامًا وانتشار العديد من الصور التي تجمعهما وتكشف عن التقائهما سويًا لاكثر من مرة، وكانت كيم قد أكدت انها سعيدة بهذه العلاقة