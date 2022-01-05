  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. مايلي سايريس تثير غيرة كيم كارداشيان بتعليق جنسي حول بيت.. وهذا ردّ الأخيرة

مايلي سايريس تثير غيرة كيم كارداشيان بتعليق جنسي حول بيت.. وهذا ردّ الأخيرة

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:10
كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون ومايلي سايريس
كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون ومايلي سايريس

بدأت تشتعل شرارات حرب باردة بين نجمة الواقع كيم كارداشيان والنجمة مايلي سايريس والسبب هو بيت ديفيدسون.

اقرأ ايضاًهذا ما فعلته كيم كارداشيان لقضاء ليلة رومانسية مع حبيبها الجديد!هذا ما فعلته كيم كارداشيان لقضاء ليلة رومانسية مع حبيبها الجديد!

مايلي سايريس وبيت ديفيدسون يثيران غيرة كيم كارداشيان

نشرت النجمة "مايلي سايريس" صورة تجمعها بالنجم "بيت ديفيدسون" خلال احتفال رأس السنة الجديدة في ميامي يوم الجمعة الماضية.

وظهرت مايلي بالصورة وهي تتشبث برقبة بيت ديفيدسون بينما كانت ترتدي فستان مثير وقصير وعلّقت على الصورة بقولها: "لديه طاقة جنسية كبيرة" والتي تشير من خلالها إلى رجولته.

وخلال وقت سابق كانت مايلي قد نشرت صورة لها تجمعها ببيت ديفيدسون خلال الشهر الماضي وهما يعملان على شيء معاً وعلّقت مايلي على الصورة: "أنا وبيت ديفيدسون" إلى جانب رموز تعبيرية قلب.

'BIG DEBUT ENERGY,' Miley captioned this photo of her clinging on to the SNL funnyman in a revealing evening gown, referencing the size of his manhood in a cheeky post

ردة فعل كيم كارداشيان على الموضوع

 

قامت نجمة الواقع كيم كارداشيان بإلغاء متابعة مايلي سايريس على "انستغرام" بينما بقيت الأخيرة تتابعها بشكل طبيعي.
ويدّل هذا على أن كيم لم تعد تريد رؤية صور مايلي التي تجمعها مع بيت ديفيدسون وتشعر بالغيرة عليه.

I don't know her: The social media burn comes after Miley and Kim's man Pete, 28, co-hosted a wild New Year's Eve special in Miami on Friday

اقرأ ايضاًهذا ما فعلته كيم كارداشيان لقضاء ليلة رومانسية مع حبيبها الجديد!أول ردة فعل لكيم كارداشيان بعد توسّل كانيه لها على المسرح للعودة إليه!

علاقة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

 

بدأت علاقة كيم كارداشيان مع بيت ديفيدسون عندما استضاف الأخير كيم في برنامجه SNL وتبادلا القبل على شاشة التلفاز حيث بدأت شائعات مواعدتهما وبدآ يتواجدا معاً دائماً.

وكانت كيم قد انفصلت عن زوجها السابق كانيه ويست وبدأت اجراءات الطلاق بعد سبع سنوات من الزواج ووجود أربعة أطفال.

كلمات دالة:كيم كارداشيانمايلي سايريسبيت ديفيدسونأخبار المشاهيراحتفالات المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...