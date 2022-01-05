مايلي سايريس تثير غيرة كيم كارداشيان بتعليق جنسي حول بيت.. وهذا ردّ الأخيرة

بدأت تشتعل شرارات حرب باردة بين نجمة الواقع كيم كارداشيان والنجمة مايلي سايريس والسبب هو بيت ديفيدسون.

مايلي سايريس وبيت ديفيدسون يثيران غيرة كيم كارداشيان

نشرت النجمة "مايلي سايريس" صورة تجمعها بالنجم "بيت ديفيدسون" خلال احتفال رأس السنة الجديدة في ميامي يوم الجمعة الماضية.

وظهرت مايلي بالصورة وهي تتشبث برقبة بيت ديفيدسون بينما كانت ترتدي فستان مثير وقصير وعلّقت على الصورة بقولها: "لديه طاقة جنسية كبيرة" والتي تشير من خلالها إلى رجولته.

وخلال وقت سابق كانت مايلي قد نشرت صورة لها تجمعها ببيت ديفيدسون خلال الشهر الماضي وهما يعملان على شيء معاً وعلّقت مايلي على الصورة: "أنا وبيت ديفيدسون" إلى جانب رموز تعبيرية قلب.

ردة فعل كيم كارداشيان على الموضوع

قامت نجمة الواقع كيم كارداشيان بإلغاء متابعة مايلي سايريس على "انستغرام" بينما بقيت الأخيرة تتابعها بشكل طبيعي.

ويدّل هذا على أن كيم لم تعد تريد رؤية صور مايلي التي تجمعها مع بيت ديفيدسون وتشعر بالغيرة عليه.

علاقة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

بدأت علاقة كيم كارداشيان مع بيت ديفيدسون عندما استضاف الأخير كيم في برنامجه SNL وتبادلا القبل على شاشة التلفاز حيث بدأت شائعات مواعدتهما وبدآ يتواجدا معاً دائماً.

وكانت كيم قد انفصلت عن زوجها السابق كانيه ويست وبدأت اجراءات الطلاق بعد سبع سنوات من الزواج ووجود أربعة أطفال.