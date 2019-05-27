كانيه ويست يفاجأ كيم كارداشيان في ذكرى زواجهما.. ما علاقة سيلين ديون؟

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بعيد زواجها الخامس من كانيه ويست، حيث فاجأها زوجها بقضاء ليلة رومانسية في لاس فيغاس يوم السبت الماضي.

وكشفت كيم عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" أن زوجها فاجأها بزيارة إلى لاس فيغاس، لرؤية المغنية "سيلين ديون" خلال حفل موسيقي في قصر القيصر، حيث جاءت هذه الليلة التاريخية بعد احتفال كيم وكانيه بعيد زواجهما يوم الجمعة.

وظهرت كيم بهذه المناسبة بإطلالة بيضاء كاملة، حيث ارتدت جمبسوت ضيّقًا بياقة عالية، ومزيّنًا بالكريستال من ناحية الصدر والخصر، كما نسّقت معه حذاء مطابق لونه للجمبسوت، بالإضافة إلى ارتدائها قفازات من نفس اللون.

وخلال وقت سابق من العرض، ذهبت كيم وزوجها وراء الكواليس لمقابلة سيلين، التي كانت تشع ببدلتها الباروكية الذهبية، التي نسّقتها مع قميص أبيض وحذائها البني، المشابه لأحذية رعاة البقر.

ومن خلال هذه الليلة ومنذ ولادة ابنها الرابع "سالم"، ضمنت كيم أنها لا تزال قادرة على الاستمتاع بوقتها بليالٍ رومانسية، على الرغم من مسؤوليتها الكبيرة كأم حيال أربعة أطفال ووالدهم.

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