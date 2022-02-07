كانييه ويست يحاول قتل كيم كارداشيان.. ويدافع عن حق أبوته

وصلت الحرب الكلامية العلنية التي شنها كانييه ويست مع طليقته كيم كارداشيان إلى مستوى آخر يوم الأحد عندما كتب مغني الراب على وسائل التواصل الاجتماعي أن كارداشيان اتهمته بـمحاولة "اغتيالها".

نشر كانييه ويست لقطة شاشة لمحادثة جرت بينه وبين أحد الأفراد يطلب من خلالها رقم كيم كاردشيان، وأرفقها بتعليق: "بالأمس اتهمتني كيم بمحاولة اغتيالها، لذا اسمحوا لي أن أفهم هذا، فلقد توسلت لحضور حفلة بناتي وأنا متهم بتعاطي المخدرات، ثم أذهب للعب مع ابني وأخذ روايتي المصورة من Akira واتهم بالسرقة، والآن أنا متهم باغتيالها."

وأضاف ويست: "يمكن لهذه الأفكار في الواقع أن تسجن شخصًا ما، انهم يلعبون بحياة الرجال السود، فهم يقررون من يطلقوا سراحه ومن يسجنوه، ولم ألعب بأطفالي السود".

في وقت سابق من يوم الأحد، شارك ويست سلسلة أخرى من الصور لمحادثة جرت بينه وبين أحد أبناء عموم كارداشيان الذي وقف إلى جانبه فيما يتعلق باقتحام أطفاله عالم التيك توك.

وكتب: "هذا مثال على اتفاق ابن عم كيم معي بشأن تطبيق "تيك توك" ثم شرع في طلب بعض الأحذية الرياضية من علامتي التجاري Yeezys بعد ذلك".

وأشار ويست أن مسألة طلاقه وشجاره العلني يقدم عليه من أجل كل والد، وكتب: "أفعل هذا لكل والد ووالدة ممن يتحكم بمستقبل أطفاله من جانب واحد، كما لا يحق لي حتى أن أغضب كأب دون أن يطلق عليَّ وصف العصبي، يجب على الأب ألَّا يضطر إلى التوسل من أجل معرفة موقع أطفاله".

كيم كارداشيان تهاجم كانييه ويست بسبب عدم رغبته بتواجد ابنته نورث على تطبيق Tiktok



وفي وقت سابق من الأسبوع، بعد أن أعلن ويست عن رفضه لظهور ابنته نورث ويست على TikTok التي تديرها كيم، كتبت على خاصية "إنستغرام ستوري": "هجمات كاني المستمرة عليّ في المقابلات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هي في الواقع أكثر ضررًا من تواجد نورث على TikTok".

وأضافت: "وبصفتي الشخص المقدم الرئيسي لرعاية أطفالنا، فإنني أبذل قصارى جهدي لحماية ابنتنا مع السماح لها أيضًا بالتعبير عن إبداعها في الوسط الذي ترغب فيه مع إشراف الكبار- لأنه يجلب لها السعادة."

ولفتت كارداشيان إلى مدى صعوبة عملية طلاقها من ويست، قائلة: "إن هوسه بمحاولة التحكم في وضعنا والتلاعب به بشكل سلبي وعلني لا يؤدي إلَّا إلى مزيد من الألم للجميع". وأضافت كارداشيان أنها أرادت دائمًا إنشاء "علاقة أبوة صحية وداعمة" من شأنها أن تفيد أطفالهم، لكن ويست "يواصل جعل الأمر مستحيلًا في كل خطوة على الطريق".

كيم كارداشيان تصبح عزباء



في ديسمبر/ كانون الأول، ومع استمرار إجراءات الطلاق الرسمية، قدمت كارداشيان وثائق لتعلن من الناحية القانونية كعزباء.

وبينما ظلت كارداشيان هادئة وصامتة إزاء انفصالها، دعا ويست علنًا للمصالحة وأرفق اسمي كارداشيان وحبيبها الجديد بيت ديفيدسون في كلمات أغنيته.

