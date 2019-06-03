كايلي جينر بالمشفى.. ما الذي حدث لطفلتها ستورمي؟!

أمضت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" عطلتها الأسبوعية في المشفى بعد إصابة ابنتها برد فعل تحسسي.

نقلت صاحبة امبراطورية Kylie Cosmetics ابنتها "ستورمي"، البالغة من العمر عامًا واحدًا، إلى المشفى مساء أمس الأحد إثر تعرضها لرد فعل تحسسي، وشاركت متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة لطفلتها مُستغرقة في النوم وفي فمها لهاية زرقاء، وطمأنتهم أنها في حال أفضل.

وأشادت "كايلي" (21 عامًا) بجميع الأمهات اللواتي يعتنين بأطفالهن المرضى، مؤكدةً أن لا شيء في هذا العالم يُهم أكثر من الأبناء.

ولم تكشف النجمة الشابة سبب تعرض طفلتها للحساسية، لكن من المتوقع أن تتطرق للموضوع في الأيام القادمة، رُبما لزيادة الوعي عند السيدات.

وفي وقت سابق، أطلقت "كايلي" خطها الجديد المختص بمنتجات العناية بالبشرة Kylie Skin الأسبوع الماضي في حفل ضخم ضم عائلة كارداشيان بأكملها لتقديم الدعم لها.

وقد امتلأت حسابات أصغر مليارديرة عصامية بالتعليقات الإيجابية من المعجبين التي امتدحت منتجاتها للعناية بالبشرة، حيث وصف أحد المتابعين أن خط "133 دولار" بأنه مستوى مختلف تماماً في العناية بالبشرة، بينما ادّعى آخرون أنهم لن يستخدموا شيئاً آخر على بشرتهم.