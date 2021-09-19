كايلي جينر بملابس سباحة مثيرة إيذاناً بإنطلاق مشروعها الجديد!

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" عن حملها بطفلها الثاني من حبيبها ترافيس باركر خلال الشهر الماضي، حيث أنهما لديهما طفلة واحدة تدعى ستورمي.

ويبدو اوضحاً أن الحمل لم يمنع المليارديرة العصامية من توسيع حجم امبراطوريتها من الأعمال والشركات الخاصة بالمكياج وأدوات التجميل.

وانتقلت كايلي إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صورة لها عبر صفحتها الخاصة للترويج لمشروعها الجديد الخاص بملابس السباحة والذي يحمل اسم "كايلي".

وظهرت كايلي في الصورة وهي ترتدي ملابس سباحة مثيرة باللون البرتقالي، جاءت بقصة مفتوحة جهة الصدر وبخط موصول للأسفل، بينما اتخذت وضعية جانبية للتصوير.

ويشار إلى أن كايلي جينر هي إحدى شقيقات كارداشيان والتي لديها خط اعمال خاص بها من أدوات التجميل كما أنها نجمة تلفزيون واقع في مسلسل KUWTK وحصلت على لقب المليارديرة العصامية.

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