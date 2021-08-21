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كايلي جينر تؤكد حملها بطفلها الثاني من ترافيس سكوت!

منشور 21 آب / أغسطس 2021 - 07:33
كايلي جينر وترافيس سكوت
كايلي جينر وترافيس سكوت

أثارت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" إشاعات حول حملها بطفلها الثاني خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد نشرها صور قديمة لها في عيد ميلادها.

وكانت كايلي قد نشرت صورة لها من قبل عدة أشهر عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" يوم ميلادها مما جعل المتابعين يتسائلون حول أنها حامل بطفلها الثاني لذلك لا تريد إظهار نفسها.

كايلي جينير حامل بطفلها الثاني من ترافيس سكوت

وكشفت مصادر قريبة من كايلي يوم أمس الجمعة بأن خبر حملها بطفلها الثاني من حبيبها ترافيس سكوت صحيحة، وأن كايلي لا تزال في المراحل المبكرة من حملها ولا تعرف جنس المولود بعد، ولا تعرف موعد الولادة.

ومن المعروف عن المليارديرة العصامية أنها أمضت حملها الأول بستورمي بعيداً عن الأضواء وعن الصحافة، حيث أنها بقيت في منزلها معظم وقتها.

ويشار إلى أن كايلي جينر كانت قد انفصلت عن المغني ترافيس سكوت خلال العام الماضي دون ان توضح الأسباب، ولكنها ما لبثت أن عادت إليه حيث قضيا وقتهما مع بعضهما البعض.

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كلمات دالة:كايلي جينرترافيس سكوتاخبار المشاهيراعمال المشاهير

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