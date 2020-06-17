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على خطى والدتها كايلي.. ستورمي على غلاف مجلة "فوغ"

منشور 17 حزيران / يونيو 2020 - 10:51
كايلي جينر
كايلي جينر

حققت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" إنجازات عديدة في حياتها المهنية خاصة بعد التوسّع الكبير لإمبراطوريتها في مستحضرات التجميل.

وأطلَّت "كايلي" برفقة ابنتها "ستورمي" على غلاف الطبعة الرابعة والعشرين من مجلة فوغ بنسختها التشيكوسلوفاكية، حيث يعدّ هذا إنجازاً كبيراً بالنسبة إلى صاحبة امبراطورية Kylie Comestic.

وكشفت Vogue CS عن الثنائي الذي طرح  للمجلة عبر مكالمة تطبيق "زوم" مع الإخوان موريلي اللذان التقطا الصور.

وظهر وجه النجمة البالغة من العمر 22 عاماً وهي تضع المكياج الناعم عليه مع أحمر شفاه وردي اللون، كما اختارت اللون الأشقر لشعرها الذي ظهر بعض من خصلاته في الصورة، أما ابنتها ستورمي فقد كانت تضع رأسها بجانب والدتها وهي تنظر إلى الكاميرا.

وكشفت كايلي عبر حسابها الخاص على "انستغرام" انها التقطت الصورة من هاتف I Phone  الخاص بها وعلّقت على الصورة: "غطاء غلاف جديد لمجلة vogueczechoslovia وتم تصويره في المنزل من خلال جهاز Iphone".

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