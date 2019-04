كايلي جينر تستمتع بإجازتها.. وتتألق بالبكيني الأحمر المثير!

بعد أشهر مليئة بالعمل وتصوير مسلسل Keeping Up With The Kardashian، استطاعت نجمة التلفزيون الواقع " كايلي جينر" الحصول على إجازة في المناطق الإستوائية مع حبيبها، حيث قامت بنشر صور عديدة لها بالبكيني عبر موقعها الخاص على "إنستغرام" يوم الأربعاء.

وبدت عارضة الأزياء مثيرة وجريئة، ببكيني أحمر، مطبوع عليه زهور صغيرة بيضاء، وأسدلت كايلي شعرها الأسود الطويل نحو خصرها، كما تزيّنت باكسسوارات عديدة، وعلّقت على الصورة "إجازة المشاعر المرتدة".

وخلال وقت سابق شاركت كايلي متابعيها بمكياجها الجميل، حيث ظهرت بتي شيرت أبيض بسيط، وصرّحت بمشروعها الجديد المنفصل عن باقي أعمالها، حيث قالت "لقد بقيت أتحدث عن هذا المشروع الجديد الذي لم أعلن عنه بعد"، وأضافت "لقد مرّ عام تقريباً منذ أن بدأت العمل عليه، وهو أصبح قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ"، كما تحدثت "هذا المشروع منفصل تماماً عن مشروع Kylie Cosmetics، إنه مشروع جديد، ولا أستطيع الانتظار لمشاركته معكم

وفي الوقت نفسه لدى كايلي مشروع آخر للترويج مع شقيقتها كيم كارداشيان وهو إطلاق العطور KKW Fragrance X Kylie، حيث قامت كيم قبل أيام بنشر صورة ترويجية لنفسها وشقيقتها مع العطر الجديد في أيديهما، ولكن على مايبدو أن هناك مشاكل في متانة الزجاجة العطر التي تسببت في تأخير موعد الإطلاق.

