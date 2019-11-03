كايلي جينر تشارك لحظاتها الممتعة مع صديقتها المقرّبة فوق سماء لوس أنجلوس

قررت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" مشاركة لحظاتها الممتعة مع صديقتها المقرّبة أناستازيا كارانيكولاو والتي بدأت علاقة صداقتهما منذ سن المراهقة.

وفي يوم أمس السبت نشرت كايلي فيديو عبر حسابها الخاص على إنستغرام وهما تركبان طائرة مروحية "هليكوبتر" وترتفعان عالياً في سماء لوس أنجلوس.

وعلّقت المليارديرة العصامية على فيديو مغامرتهما: "أخذتُ صديقتي في أول رحلة لها بالطائرة المروحية"، بينما ظهرت في مقطع الفيديو وهي تصوّر صديقتها وهي تحدّق عبر النافذة وتنظر إلى الأسفل وسط مدينة لوس أنجلوس.

وبعد لحظات من خروجهما من المروحية أدارت جينر الكاميرا على صديقتها وقالت: "لقد فعلناها" ثم رفعت أنستازيا ذراعها كعلامة نصر.

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