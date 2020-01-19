كايلي جينر تصدر خط مستحضرات تجميل جديد.. وابنتها ستورمي نجمة المجموعة!

قدّمت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" هديةً لا تقدّر بثمن لابنتها ستورمي بمناسبة عيد ميلادها الذي اقترب خلال الشهر القادم.

ونشرت الملياردية العصامية البالغة من العمر 22 عاماً لأول مرة مجموعتها الجديدة من المكياج المصغّر يوم أمس السبت عبر حسابها الخاص على انستغرام وقد أطلقت عليها اسم "ستورمي".

وظهرت كايلي في صورةً وهي تحتضن ابنتها ستورمي بينما كانت ترتدي فستاناً شبكياً أورجواني اللون ومزيّن بقطع لامعة، كما أنه كان عارياً من منطقة الصدر، أما ستورمي فكانت ترتدي فستان باللون البيج، وعلّقت على الصورة بقولها "حبي".

وفي مقاطع أخرى نشرتها عبر انستغرام كشفت كايلي عن المنتجات الجديدة التي كانت عبارةً عن علبة فراشة على شكل جناح مطبوع عليه اسم "ستورمي" وعند فتحها تظهر مجموعة صغيرة من أحمر الخدود والشفاه السائل غير اللامع وظلال العيون.

وكانت كايلي قد شاركت أول فيديو دعائي للمجموعة الجديدة من مساء يوم الجمعة الماضية حيت أظهر مقطع الفيديو كايلي وهي ترتدي ملابس شفافة مطابقة لابنتها ستورمي لكن لا توجد لقطات فعلية لمجموعة مستحضرات التجميل.

وأرسلت نجمة الواقع دعوات خاصة للأصدقاء والعائلة لحضور حفل إطلاق المجموعة الجديدة في 26 يناير، حيث نشرت شقيقاتها دعواتهن المزخرفة الرائعة عبر صفحاتهن على انستغرام.

ويشار إلى أن كايلي قامت بتغيير اسم شركتها إلى Kylie Cosmetics في بداية العام الماضي كما أضافت خط العناية بالبشرة في صيف عام 2019 حيث أنها تتوسع في علامتها التجارية.

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