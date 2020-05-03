كايلي جينر تعيش حالة من الرعب في منزلها.. والسبب كورونا! (صور)

تعيش النجمة الأمريكية كايلي جينر، حالة من الرعب والقلق بعد علمها بأن شخصًا ما قريبًا جدًا من منزلها في لوس أنجلوس كان مصابًا بـ"كورونا".

وعبرت كايلي البالغة من العمر 22 عامًا، عن مخاوفها في إعلان تشويقي جديد خلال برنامج تليفزيون الواقع لمسلسل Keeping Up With ، دون تحديد الشخص الذي أصيب بالمرض واعترفت بالذعر وبأنها تأثرت نفسيا من المرض.

وقالت بنبرة حزينة إنه أمر مخيف ومرعب جدًا عندما تكون نتيجة اختبار شخص قريب جدًا من المنزل إيجابية، وفقًا لشبكة إي نيوز.

وبالرغم من أنه عادة ما يتم تصوير برنامج الواقع التلفزيوني في أستوديو، إلا أن كايلي ظهرت في هذا المقطع الدعائي تتحدث عبر هاتفها في المنزل، ويفترض أنه بسبب الإغلاق في كاليفورنيا، حيث تعيش الأسرة.

ويظهر في المقطع الدعائي أيضًا تحذير إيريك غارسيتي، عمدة لوس أنجلوس من أن المدينة تحت الإغلاق الحكومي، بينما تم تصور شقيقتها كيم كارداشيان، أطفالها وهم يركضون حول الغرفة أثناء محاولتها تعليمهم في المنزل.

كما شوهدت كلوي كارداشيان وهي منعزلة مع صديقها السابق تريستان طومسون وابنتهما ترو البالغة من العمر عامين، ولقطات لوالدتهما كريس جينر التي تنهار في البكاء بينما تقول لكلوي: "أتمنى أن أحضنك".

وعلى الجانب الآخر، احتفلت كايلي بعيد ميلاد ميلاد صديقها السابق، ترافيس سكوت الثامن والعشرين، حيث نشرت رسالة عبر انستغرام إلى جانب العديد من الصور له وابنتهما ستورمي.

ومن ضمن الصور، صورة لترافيس وهو يحتضن كايلي وكتبت عليها:" عيد ميلاد سعيد ترافيس، آباء ستورمي"، وأثارت هذه الصورة شائعات عودتهما من جديد.

كانت قد انجبت كايلي طفلتها "ستورمي" من مغني الراب ترافيس سكوت فى الأول من فبراير 2018، منذ انفصالهما ، ظل كايلي وترافيس ملتزمين بتربية ستورمي معًا وتم تصويرهما بعدد قليل من المرات معًا، أخرها في حفل عيد ميلاد ابنتهما.

وبدأت علاقة كايلي وسكوت في أبريل 2017، بعد أسابيع قليلة من انفصال كايلى عن حبيبها تايجا، الذى استمرت على علاقة معه لمدة 4 سنوات.

وبدأت كايلي حياتها كعارضة أزياء مع خط سيرز "Crush Your Style"، وفي 2012 تعاونت مع شركة باك سن للملابس مع اختها كيندل وأنشأتا تصميمات خاصة بهما تدعى (كيندل وكايلي)

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