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كايلي جينر تكشف جنس جنينها بطريقة مبطنّة في حفل "بيبي شاور"

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:26
كايلي جينر
كايلي جينر

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بعض من الصور لحفلة "بيبي شاور" التي اقامتها في منزلها بحضور افراد العائلة والعديد من الأصدقاء المقربين منها

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كايلي جينر تشكف عن جنس الجنين في الحفل

وكانت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" قد نشرت مجموعة من تفاصيل الحفلة التي اقامتها حيث لفتت تجهيزات الحفل والعناصر أنظار المتابعين بالإضافة إلى الهدايا الكثيرة التي تلقّتها.

ومن اكثر الأمور التي لفتت من خلالها كايلي الأنظار للحفل هو وجود بعض العناصر والتجهيزات باللون الوردي مما يشير إلى أن كايلي ستنجب "فتاة" ولكن لم تكشف حبيبة ترافيس سكوت أي معلومات اخرى عن جنس الجنين ولم تؤكد هذه المعلومة

كايلي جينر في حفل بيبي شاور لكشف نوع الجنين

تفاصيل حفل بيبي شاور لـ كايلي جينر

تفاصيل حفل الـ "بيبي شاور"

شاركت كايلي مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على "انستغرام" والتي ظهرت فيها تفاصيل حفلة "بيبي شاور" التي أقامتها في منزلها.

وتم الترحيب بالضيوف من خلال زرافة خشبية وسط مجموعة من الورود البيضاء وانتقل الضيوف إلى مساحة تزيّنت كأنها غابة بالإضافة إلى الشموع المعلقة على أوراق الشجر.

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كايلي جينر تكشف عن نوع الجنين

كايلي جينر وترافيس سكوت

يشار أن نجمة الواقع كايلي جينر الآن على علاقة رومانسية مع المغني ترافيس سكوت حيث ان لديهما طفلة تبلغ من العمر أربعة سنوات وجينر الان حامل بطفلتهما الثانية.

وقد أشيع خلال وقت سابق أن نجمة تلفزيون الواقع قد انفصلت عن ترافيس سكوت لفترة من الزمن وعادا لبعضهما حيث حملت بعد ذلك.

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