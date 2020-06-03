كايلي جينر تنفق أكثر من 100 مليون خلال عام واحد.. وشقيقاتها يشعرن بالقلق!

تسببت الإحصاءات الأخيرة لثروة نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصةً بعد ادّعاءات بأنها زوّرت ثروتها لتحصل على لقب الملياردية العصامية.

وكشفت فتيات كارداشيان أنهن يشعرن بالقلق بشأن إنفاق كايلي وهدر ثروتها بعد ان أفادت التقارير الأخيرة أنها أنفقت ما يقارب 100 مليون جنيه أسترليني خلال عام واحد فقط.

وصرّح المصدر بقوله: "شقيقات كايلي يشعرن بالقلق بشأن إنفاقها وتبذيرها، فبالرغم من حصولها على الكثير من المال ولكن لا يبدو أنها تدرك قيمة ذلك وسهولة إنفاقها بالكامل فمن المحتمل أنها صرفت أكثر من 130 مليون دولار في العام الماضي".

ومن بين الإنجازات التي قامت بها نجمة الواقع البالغة من العمر 22 عاماً إنفاق ما يقارب 50-70 مليون دولار على طائرة خاصة تابعة لشركة جلوبال إكسبريس قبل ثلاثة أشهر من انتشار فيروس كورونا.

كما اشترت كايلي عقاراً ضخماً بقيمة 36.5 مليون دولار في هولمبي هيلز في كاليفورنيا خلال شهر أبريل، بالإضافة إلى أنها خصصت 15 مليون دولار على قطعة أرض بجوار منزلها الحالي، وتقوم أيضاً بإحضار الهدايا الفخمة لعائلتها بما في ذلك حقيبة مرصعة بالألماس.

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