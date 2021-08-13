كايلي جينر حامل بطفلها الثاني.. وأظافرها الدليل!

يعتقد محبو نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أن نجمتهم المفضلة حامل بطفلها الثاني، ويظنون بأنها ستخفي هذه الأخبار كما أخفت حملها الأول بطفلتها ستورمي.

انتشرت الشائعات بعدما لاحظ أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلافات واضحة وغريبة بين صور كايلي جينر في يوم ميلادها الـ24 وبين صورها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" التي نشرتها مؤخرًا، حيث صبَّ التركيز ناحية فستانها الأخضر أظافرها التي اعتمدت منذ أكثر من شهر تقريبًا.

أشار أحد المعجبين أن جينر حامل بطفلها الثاني، وبرر ذلك بسبب اعتمادها ذات شكل الأظافر منذ أكثر من شهر، وأكَّد أنها لن تنشر صورها وهي حامل أو نتوء بطنها كما فعلت في حملها الأول.

وانطلاقًا من ذلك التعليق، بدأ المعجبون الآخرون أيضًا في التكهن وادعوا أن أظافرها في صورتها الأخيرة تتشابه بتلك التي تعود لتاريخ 15 يونيو، حيث كانت في ذلك الوقت بشعر أسود طويل.

ولتعزيز التكهنات بشكل أكبر، عملت جينر على إلغاء خاصية التعليقات عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مما عزز التكهنات بشكل أكبر بين قاعدة معجبيها.