كايلي جينر عارية على غلاف PlayBoy وتتحدث حول حياتها الخاصة مع ترافيس سكوت

تعيش نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" حياةً مهنية وشخصية تحسد عليها حيث تملك عائلة صغيرة وثروة تقدّر بمليار دولار، إلا أنها اتخذت منعطفاً جريئاً من خلال حديثها عن حياتها الخاصة.

وظهرت كايلي بإطلالة جريئة على غلاف مجلة Playboy من إخراج حبيبها ترافيس سكت، فارتدت ملابس داخلية حمراء من الدانتيل، كما كانت في لقطات أخرى أكثر إثارة وهي ترتدي مايوه أبيض من قطعة واحدة بينما كانت تجلس على الأرض بجانب ترافيس.

وفي وضعية ثالثة ظهرت شبه عارية وهي تغطي جسدها بغطاء شفاف مبلل وصورةً أخرى مع حبيبها ترافيس وهي عاريةً تماماً.

وتحدثت كايلي خلال مقابلتها مع ترافيس حول حياتهما الجنسية والأمومة، فقال لها سكوت: "يزعم الكثير من الناس أن إنجاب طفل يضر بحياتك الجنسية لكنني أشعر بأن هذا عكس تجربتنا"، فأضافت كايلي: "نعم أشعر أننا أثبتنا أن كل هذا مجرّد إشاعات خاطئة".

ولم تتوقف عند هذا الحد بل تابعت قولها: "إن الأمومة والجنس يتعايشان فبمجرّد أنك تبني نشاطك الجنسي فهذا لا يعني بأنك لست أم جيدة، بل يمكنك أن تكوني مثيرة وأم جيدة".

وصرّحت حول علاقتها بسكوت ونجاحها فقالت: "نحن نفكر بنفس الأمر ولدينا نفس الأهداف والشغف في الحياة بالإضافة إلى جانب الكيمياء المشتركة لدينا، فأنت شريكي وحبيبي المفضل"، وتابعت: "من خلال جميع المصاعب والمشاكل التي تتمتع بها أي علاقة فنحن نتطور معها ونتمسك ببعضنا أكثر".

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