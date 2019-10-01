كايلي جينر كيلوباترا ذهبية خلال حفل زفاف جاستين وهايلي.. وهذه الفتاة خطفت الأنظار منها

تعافت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" من وعكتها الصحية التي أصيب بها خلال الشهر الماضي، حيث اضطرت خلالها إلى إلغاء حضورها خلال أسبوع الموضة في باريس.

ويبدو أن المليارديرة العصامية حرصت على أن تكون مميزة خلال حفل زفاف جاستين وهايلي الثاني يوم الاثنين الماضي في شمال كارولينا وتلفت النظر بعد غيابها عن الساحة خلال الفترة الماضية.

وبدت كايلي مذهلة بإطلالتها الذهبية وهي ترتدي فستان ميتالك باللون الذهبي ذات كتف واحد ومفتوح من جهة الصدر، كما تزيّن بذيل طويل وفتحة طويلة من الجانب أظهرت رشاقة أقدامها.

ولإتمام سحر إطلالتها نسّقت معه حقيبة يد فضية على شكل فراشة لامعة وحذاء بكعب عال مطابق، أما على صعيد تسريحة الشعر فقد اعتمدت كايلي الكعكة المنخفضة وأقراط ألماسية مربعة.

وعلى الرغم من جمالها اللافت إلا أن ابنتها ستورمي استطاعت خطف الأنظار منها وهي ترتدي فستان وردي بطبقات نفاشة نسّقته مع حذاء رياضي أبيض اللون.

وأقيم الحفل الثاني لزفاف جاستين وهايلي بعد عقد قرانهما عام 2018 في مدينة نيويورك، حيث حضر ما يقارب الـ 154 شخص وسط أجواء حميمية.

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