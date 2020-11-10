كايلي مينوغ مبهرة بتوقيع المصمم السعودي محمد آشي.. تبدو كطائر أبيض!

بات المصممون العرب الخيار الأفضل لنجمات هوليوود ومشاهير العالم، بسبب حسهم الأنيق والفاخر في تصاميم أزيائهم.

واختارت المغنية الأسترالية "كايلي مينوغ" التألق على غلاف صحيفة The Guardian Weekend بإحدى تصاميم علامة الأزياء اللبنانية "آشي ستديو"، التي تتخذ من بيروت مقراً لها.

أصدرت صاحبة أغنية "Can't Get You Out of My Head" ألبومها الخامس عشر الذي يحمل عنوان "Infinite Disco"، وانضمت إلى الصحيفة لتصوير أربعة أزياء بعدسة المصور المقيم في لندن "جينس لانكجاير" ، كما أجرت مقابلة للاحتفال بمشروعها الموسيقي الجديد.

على غلاف الصحيفة، اختارت "مينوغ" جامبسوت أبيض مُزيَّن بالريش من توقيع مصمم الأزياء السعودي "محمد آشي".

وقد ارتدت العديد من الفنانات والنجمات من المصمم "آشي"، إذ ارتدت "بيونسيه" فستان باللون الفوشي في مهرجان Global Citizen Festival: Mandela at 100 في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا .



وارتدت النجمة البوليوودية "ديبيكا بادكون" ذات الفستان الفوشي في مهرجان "كان السينمائي" عام 2018، وارتدت مغنية الراب الأمريكية "كاردي" النسخة البيضاء من الفستان في حفل توزيع جوائز"غرامي" عام 2018.

واختارت الممثلة الهندية الحسناء "إيشواريا راي باتشان" فستانًا من توقيع المصمم في مهرجان "كان" السينمائي عام 2019، بالإضافة إلى شخصيات عالمية أمثال: "جينفر هدسون"، "هايدي كلوم"، "تريسي إليس روس"، وغيرهن الكثير.

وأطلَّت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها العربية، وتألَّقت "جيجي" مُرتديةً فستانًا متميزًا باللون العاجي من توقيع المصمم السعودي، جاء بقصة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف منفوشة، بينما الجزء العلوي منه زُيِّنَ بزخارف ونقوشات على شكل ورود.

