كايلي وكيندال الشقيقتان القبيحتان وسيرينا ويليامز فطيرة أومليت.. شاهد أغرب إطلالات "ميت غالا"!

أقيم يوم أمس الإثنين حفل "ميت غالا" السنوي، وشهدت السجادة الحمراء منافسة شرسة بين النجمات اللواتي كرسنَّ جهودهن للفت أنظار عدسات الكاميرات إزاء إطلالاتهن التي اتسمت في كثير من الأحيان بطابع الجرأة والإثارة والغرابة.

وخلال الأعوام الماضية، أبهرتنا النجمات بأغرب الإطلالات وأكثرهن جرأة التي تنطوي تحت إطار قصة أو قضية معينة، وهذه المرة انطوى الحفل على طابع "التخيم"، إلّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يفوتوا فرصة السخرية على اختيارات النجمة، وتحديدًا لاعبة كرة التنس "سيرينا ويليامز".

وهنا نستعرض أبرز الإطلالات التي لفتت الأنظار :

سيرينا ويليامز

ارتدت لاعبة التنس الشهيرة فستان طويل أصفر اللون انسدل ذيله الطويل وراءها بطريقة أنيقة، في حين تزيَّن بزخارف على شكل زهور وردية انتشرت بطريقة عشوائية، ورغم إطلالتها الأنيقة، إلَّا أنها شُبهت بفطيرة بيض مع اللحم المُقدد.

زيندايا

هيمنت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة على السجادة الحمراء العام الماضي بإطلالتها الخيالية، إلّا أنها خرجت عن إطار الحفل بارتدائها فستان كلاسيكي أنيق من توقيع مصمم الأزياء "تومي هيلفيغر" الذي شُبِّهَ بأميرة ديزني ساندريلا.





كيندال جينر وكايلي جينر

أطلت الشقيقتان ونجمتا تلفزيون الواقع بإطلالات غاية في الأناقة، فارتدت "كيندال" فستان برتقالي انسدل بانسيابية على جسدها بينما زُيِّن بالريش، بينما اختارت "كايلي" ارتداء فستان أرجواني مُزيَّن بالزخارف البرَّاقة نسَّته بأكمام مُنفصلة من الريش، كما ارتدت شعر مستعار أرجواني.

ورغم إطلالتيهما المثيرة، إلّا أنهما قورنتا بشقيقتي ساندريلا القبيحتين، وشخصيتي فيلم "الغبي والأغبى"، بالإضافة إلى أفلام أخرى.









كاتي بيري

تبهرنا النجمة الأمريكية بإطلالاتها الغريبة، فارتجت فستان فضي برَّاق مُتصِّل بثرية عملاقة فضية، وارتدت فوق رأسها ثريَّة أخرى، وشبهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشمعدان في فيلم "الجميلة والوحش".





سيلين ديون

تألَّقت المغنية الكندية بإطلالة غاية في الأناقة والرقي مًرتديةً بودي سوت أبيض مُزيَّن بشراشيب انسدلت من الأكمام والخصر، وارتدت قبعة رأس مُزيَّنة بالريش، إلّا أنها لم تسلم من التعليقات والسخرية، فقد شُبِّه زيها بحمالة المعكرونة الخشبية، وقبعة رأسها بزهرة الهندباء.



