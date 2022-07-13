كرم بورسين يتسبب بخسارة معجبة الاف الدولارات.. ما القصة؟

تسبب اسم النجم التركي الشهير "كرم بورسين" بخسارة معجبة روسية مبلغ ضخم يقدّر بـ الاف الدولارات، حيث تعرّضت هذه السيدة لعملية نصب واحتيال باسم الفنان التركي

كرم بورسين وتفاصيل قصة النصب

كشفت وسائل اعلام تركية بأن معجبة روسية كانت قد تعرّضت لعمليات نصب واحتيال من قبل شخص مجهول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وادّعى هذا الشخص بأنه النجم التركي "كرم بورسين" حيث كان يستخدم اسمه عبر الانترنت، وبعد أن تحدّثت معه كان قد طلب منها تحويل مبلغ مالي يساوي مليونا روبل روسي أي ما يعادل 31 ألف دولار أمريكي

ولأنها من أكبر المعجبين بـ النجم التركي "كرم بورسين" قامت على الفور بإرسال المبلغ لذلك الشخص، والذي اختفى تماماً بعد أن حصل على المبلغ ولم يردّ على مكالماتها ورسائلها لتكتشف انها تعرضت لعملية نصب

وتقدّمت هذه السيدة الروسية بشكوى للشرطة التي فتحت تحقيق كامل بالحادث، حيث أن السيدة تعيش في مدينة موسكو وتعمل في مكتبة هناك.

وتفاجأ الجمهور بتصرف السيدة وتساءل البعض كيف توقعت ان يطلب منها النجم التركي مبلغ مالي وهل وصل حد الهوس والاعجاب بالمشاهير إلى دفع النقود لهم

وقال البعض إنه حتى وان كان النجم التركي هو من طلب النقود كيف تستطيع هذه المعجبة ان تقدم مالها له خاصة انها تشغل وظيفة بسيطة ووضعها المادي ليس جيدًا

كرم بورسين يدافع عن هاندا ارتشيل

وعلى صعيد مختلف كان النجم التركي "كرم بورسين" قد أثار استغراب الكثير من المعجبين بعد أن دافع عن حبيبته السابقة النجمة التركية "هاناد ارتشيل" حيث قال في تعليق عبر حسابه الخاص في تويتر يدافع فيه عنها: "أنا أدعم كل شخص ينتقد الكراهية ضد النساء بما فيهم هاندا".



ويشار بأن كرم كان على علاقة عاطفية مع هاندا ارتشيل خلال تصوير المسلسل التركي "انت اطرق بابي" ولكنهما انفصلا بعد عام واحد من انتهاء المسلسل ولم يكشفا عن الاسباب.

وحقق الثنائي سويًا نجاحًا لافتًا وحقق العمل الكثير من الانتشار كما حصل على عدد كبير من الجوائز في تركيا وعدد من الدول الأخرى