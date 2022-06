كرم بورسين يفضل الاحتفال مع كلبه في عيد ميلاده الـ35

احتفل الممثل التركي "كرم بورسين" Kerem Bürsin بعيد ميلاده الـ35 يوم أمس السبت الموافق 4 يونيو، لكن يبدو أن لا احتفالات كبيرة تلوَّح في الأفق.

أفادت تقارير تركية أن نجم مسلسل "أنت أطرق بابي" أشار سابقًا إلى رغبته في الاحتفال بعيد ميلاده برفقة حيوانه الأليف "هيكتور"، إذ لا يوَّد احتفالات صاخبة وضخمة تضم أعداد كبيرة من الأفراد، كما هو المعتاد في أعياد ميلاده السابقة، وقال: "لن أفعل شيئًا مميزًا.. سأتواجد في المنزل برفقة كلبي، كأي يوم طبيعي".





من جهة أخرى، أعاد بورسين مشاركة رسائل التهنئة والتبريكات التي بعثها له أصدقائه المشاهير، من بينهم الممثلة مايا باشول، التي جسدت دور ابنته في مسلسل "أنت أطرق بابي"، والنجمة إلتشين أفجان. في حين أطلق معجبوه حملة للتبرع باسمه احتفالًا بهذا اليوم المميز.

في هذه الأثناء، شارك صحفي تركي السبب الحقيقي وراء انفصال كرم بورسين وهاند آرتشيل، الذين جمعتهما علاقة عاطفية قوية بعد مشاركتها في مسلسل "أنت أطرق بابي"؛ إذ ادعى أن بورسين أقدم على خيانة آرتشيل مع فتاة من خارج الوسط الفني.

والجدير بالإشارة إلى أن الثنائي "هانكر" بدءا علاقتهما الرومانسية أثناء تصوير فيلم Love Is in the Air، لكنهما انفصلا بعد مرور 18 شهرًا.