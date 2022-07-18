كرم بورسين يتصدّر الانترنت بفيديو كوميدي في اسبانيا.. ويلتقي بروفيسور لاكاسا دي بابل

أصبح النجم التركي الشهير "كرم بورسين" يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع انحاء العالم وخاصة في اسبانيا حيث أنه يقوم يقوم بزيارتها بين الحين والآخر.

وحصل كرم بورسين في اسبانيا على العديد من الجوائز والتكريمات كأفضل النجوم الاتراك وذلك بعد نجاح مسلسله الشهير "أنت اطرق بابي" مع النجمة هاندا ارتشيل.

كرم بورسين يتصدّر الانترنت في اسبانيا

تصدّر اسم النجم التركي "كرم بورسين" وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة خاصة في اسبانيا وذلك بعد ان حلّ ضيف في سلسلة مقاطع فيديو كوميدية يقوم بها النجم الكوميدي الاسباني باز باديلا.

وظهر النجم التركي الشهير "كرم بورسين" في فيديو متداول بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تدور أحداث الفيديو في مدينة فيجو الاسبانية.

وكان كرم بورسين في مقطع الفيديو يقود سيارة في شوارع المدينة عندما استوقفه النجم الاسباني باز باديلا وسأله "من أين أتيت"، ليجيب كرم "من تركيا".

ثم يقول باز له "إن وجهك يبدو مألوفاً بالنسبة لي"، ليبتسم كرم بطريقة لطيفة ويبتعد بسيارته عن الكاميرا.

Kerem Bursin está en España y ha estdo contestando a las preguntas de Paz Padilla! 😂😂 #KeremBürsin pic.twitter.com/iY21kK6iog — hande&keremsçk 🦋🤟🏼🍒 (@HandeKerem_SCK) July 11, 2022

كرم بورسين يلتقي بروفيسور لاكاسا دي بابل

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم التركي "كرم بورسين" وهو برفقة النجم الاسباني "ألفارو مورتي" والذي لعب دور البروفيسور في مسلسل لاكاسا دي بابل.

شهرة كرم بورسين في اسبانيا

اكتسب النجم التركي "كرم بورسين" شهرة كبيرة في اسبانيا ودول أميركا اللاتينية حيث أنه شارك في افتتاح منصة Olyverse والتي قام بتأسيسها رجل أعمال اسباني.