كرم بورسين يعتذر من الشعب السعودي.. ويعلّق "لم أقل أي شيء"

أثار النجم التركي الشهير "كرم بورسين" جدلًا كبيرًا بين المتابعين على مواقع التوصل الاجتماعي وذلك بعد أن وضع علامة إعجاب على منشور يسيء للمملكة العربية السعودية.

وأصدر الجمهور السعودي هاشتاغ "إلغاء كرم بورسين" وذلك بعد قيامه بوضع علامة إعجاب على منشور مسيء للمملكة العربية السعودية ولـ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

كرم بورسين يقدّم اعتذاره للمملكة العربية السعودية

تعرّض النجم التركي الشهير لحملة ضده من قبل الجمهور السعودي، الذين أكّدوا بأن نجم مسلسل أنت اطرق بابي يدعم الإساءة لهم، كاشفين عن صدمتهم نظرًا للشعبية الكبيرة للنجم التركي في السعودية

من جانبه قدم الفنان التركي اعتذار رسمي للشعب السعودي بعد ساعات قليلة فقط من الهجوم عليه، حيث غرّد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "أنا لم أقل أي شيء ووضعت لايك للتغريدة عن طريق الخطأ، وأنان اعتذر في تغريدتي هذه لكل من أساء إليه خطئي".

كما قام الفنان التركي بإلغاء إعجابه بالتغريدة المسيئة للمملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل "تويتر".

في المقابل وبعد الاعتذار دافع عدد كبير من الجمهور عن النجم التركي مؤكدين أن اعتذاره كافي، وان هذه الأخطاء تقع عادة

كرم بورسين يدافع عن هاندا ارتشيل

وكان النجم التركي د قد تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن علّق بتعليق عبر حسابه الخاص على "تويتر" وأشار في التعليق إلى حبيبته السابقة النجمة التركية "هاندا ارتشيل".

ودافع كرم بورسين عن النساء كما انتقد بما أسماهم كارهي النساء وقام بالدفاع عن كل من يهاجم كارهين النساء بما فيهم كانت هاندا ارتشيل.