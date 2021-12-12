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كرم بورسين يدافع عن حقوق المرأة وهاندا ارتشيل تكشف سرّ غيابهما عن الفراشة الذهبية

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 12:50
كرم بورسين وهاندا ارتشيل
كرم بورسين وهاندا ارتشيل

خضع النجم التركي "كرم بورسين" إلى جلسة تصوير لصالح صحيفة حرييت بازار التركية، حيث ظهر بإطلالات مثيرة ولطيفة.

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كرم بورسين سفير حركة He For She

أصبح النجم التركي "كرم بورسين الناطق الرسمي لحركة  He For She في تركيا والتي تدافع عن حقوق النساء وفكرة المساواة بين المراة والرجل.

وتسلّم كرم جائزة الحملة خلال حفل تكريم خيري تابع للحملة التي تدافع عن حقوق النساء.

هاندا ارتشيل تكشف سر غيابها هي وكرم بورسين عن مهرجان الفراشة الذهبية

التقطت النجمة هاندا ارتشيل يوم أمس في نزهة ليلية في اتيلار حيث تحدّثت مع الصحافة عن سبب عدم حضورها هي وكرم إلى مهرجان الفراشة الذهبية.

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وقالت هاندا: "لقد كنت خارج المدينة في وقت المهرجان أما كرم فقد كان لديه تصوير لهذا السبب لم نحضر للمهرجان".

هاندا ارتشيل تتحدث عن زواجها من كرم بورسين

تسائل الصحفيون حول علاقة هاندا ارتشيل بكرم بورسين خاصة خلال الفترة الأخيرة وشائعات الزواج تحوم حولهما، وعن سؤالها حول ما اذا كانت تفكّر بالزواج من كرم.

أجابت هاندا بقولها: "نحن مستمتعون بعلاقتنا الآن والزواج هو موضوع مهم للغاية وأمامنا الآن اعمال وخطط لحياتنا المهنية ولا زال الوقت مبكر للحديث عن الزواج".

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