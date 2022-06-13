كريستيانو رونالدو وتهم الاغتصاب.. الكشف عن الحكم النهائي

هيا حازم

ادّعت امرأة تدعى كاثرين مايورغا من نيفادا بأنها تعرّضت للاغتصاب من قبل لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير "كريستاينو رونالدو" وذلك خلال عام 2009 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية

براءة كريستيانو رونالدو من تهمة الاغتصاب

وأكّد اللاعب كريستيانو رونالدو بالأدلة والشهود بان الأمر لم يكن اغتصاب بل كان علاقة حميمية بالتراضي، وليس الأمر كما ادّعت كاثرين والتي تريد تشويه سمعة كريستيانو رونالدو والحصول على تعويض مالي

ورفضت القاضية في المحكمة الجزئية في مدينة لاس فيغاس هذه الدعوة القضائية يوم الجمعة الماضية كما أنها أكّدت بأنها تنوي معاقبة محامية المرأة ليزلي مارك ستوفال وذلك على السلوك السيء واستخدامها لوثائق مسروقة في سبيل رفع القضية لاهداف مادية وتشويه صورة كريستيانو

كما رفضت القاضية المسؤولة عن هذه القضية التحيّز مما يعني بأنه لا يمكن للسيدة كاثرين مايورغا وهي التي ادعت انها ضحية اغتصاب اعادة استئناف القضية واعادة تقديم الشكوى مرة اخرى ضد كريستيانو رونالدو وبالتالي ثبتت براءة اللاعب البرتغالي بالكامل

أما محامي لاعب كرة القدم كريستيانو فقد صرّح عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بقوله: "لقد تأكدنا بان الدعوة المرفوعة كانت بسوء نيّة منذ أن رفعت القضية عام 2018، ولذلك يجب أن يمنح كل من يتابع الأمر الثقة الكاملة".

وخلال وقت سابق تم التبليغ مجددًا عن تهمة اغتصاب جديدة متهم بها اللاعب البرتغالي خلال يونيو من عام 2009 من دون تحديد هوية المعتدى عليها، حيث تم في ذلك الوقت التوصّل لاتفاق بين الطرفين عام 2010 يفيد بدفع مبلغ 375000 دولار مقابل السريّة في التحقيقات والقضية

كريستيانو رونالدو يخسر طفله الصغير

وعلى صعيد اخر أعلن النجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في وقت سابق انه رحّب بتوأم من حبيبته عارضة الازياء "جورجينا رودريغز" ولكنّه ما لبث أن اعلن عن وفاة طفله الصغير بعد شهر من ولادته

وكان سبب الوفاة هو ان الطفل كان يعاني من أمراض عند ولادته ولكن توأمه الفتاة بقيت على قيد الحياة حيث عبّر رونالدو عن سعادته البالغة بقدومها، مع نشر صورها للترحيب بها في عائيلة رونالدو