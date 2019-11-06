كريستينا أغيليرا بملابس داخلية مثيرة أثناء ترويجها لألبومها الجديد في دبلن

تروّج النجمة "كريستينا أغيليرا" لألبومها الثامن الذي صُدر تحت اسم Liberation من خلال جولاتها الغنائية وتقديم العروض الرائعة.

وانتقلت كريستينا إلى دبلن في إيرلندا أمس الثلاثاء لتقديم عرض جريء ومثير لمعجبيها الإيرلنديين على مسرح 3Arena.

ولفتت المغنية البالغة من العمر 38 عاماً الانظار إليها على خشبة المسرح وهي ترتدي ملابس داخلية مثيرة من المعدن أثناء أدائها أغانيها القديمة والحديثة.

وكانت إطلالتها مكوّنة من زي على شكل مايوه سباحة من الميتاليك الفضي ومنقسم إلى جهة مغطاة الأكمام وياقة كبيرة والجهة الأخرى من قماش شفاف أظهر صدرها العاري مع وجود بعض الترتر عليه.

ولإتمام إطلالتها الملفتة ارتدت حذاء طويل مطابق لملابسها كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأشقر بالإضافة إلى وضعها أحمر شفاه أحمر اللون.

وخلال وقت لاحق استبدلت إطلالتها الفضية بأخرى سوداء مطابقة تماماً مع اختلاف بسيط بوجود تنورة شفافة طويلة مربوطة بالخصر.

وفي الشهر الماضي كانت النجمة تمر بمراحل عاطفية وذلك عند تكريمها بجائزة من ملجأ للعنف المنزلي عقب اعترافها بتعرّضها هي ووالدتها وشقيقتها للعنف على يدي والدها لتكون نمذجاً يحتذى به.

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