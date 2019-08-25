كريستين دانست تُقلِّد كورتني كارداشيان في تجميد بويضاتها.. ما الذي منعها؟!

انتشرت حديثًا ظاهرة تجميد بويضات المرأة في حال رغبت في إنجاب مولود بعد وصولها لعمر لا يسمح لها بالإنجاب، ومن هؤلاء النجمات اللواتي رغبن في اتباع الطريقة: نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" والممثلة الأمريكية "جريستين دانست".

كشفت "كريستين دانست" (37 عامًا) عن محاولتها تجميد بويضاتها قبل مقابلة خطيبها الممثل الأمريكي " جيسي بليمنز"، إذ سلكت طريق الاعتماد على الأدوية للحفاظ على خصوبتها في حال لم تعثر على شريك روحها.

توقفت "كريستين" عن هذه الإجراءات بعد مواعدتها "بليمنز" عام 2016، الذي تعرَّفت عليه أثناء تصوير سلسلة المسلسل الكوميدي Fargo عام 2015، وبعدها بعامين أنجبا طفلهما "إينيس".

وأوضحت أن خطيبها الممثل المفضل لديها، وأروع شخص عملت معه، وعلمت منذ البداية أنهما مقدران لبعضهما البعض, وأعربت عن مشاعرها بعد انتهاء العرض، إذ شعرت بالاشتياق له، وبعدها بعام عاودا التواصل، فكانا يودان معرفة إذا ما كان كلاهما يحبان بعضهما البعض لمجرد عملهما معًا، أم أن مشاعرهما حقيقية.

وخلال لقاء لها مع المجلة الرقمية "PorterEdit"، أشارت أن زواجها سيعقد قريبًا، تقول: "أمي دائمًا ما تسألني عن موعد حفل الزفاف، وتكون إجابتي أنني لا أود أن الزواج وأنا حامل، فأريد الاستمتاع بوقتي وإحتساء المشروبات".

أما بالنسة لعملية تجميد البويضات، فهي عملية يتم فيها تجميع البويضات من مبايض المرأة، ثم يتم تجميدها غير مخصبة وتُخزن للتخصيب في وقت لاحق حيث يتم دمجها مع حيوان منوي في المختبر وزراعتها في رحم المرأة.