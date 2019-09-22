كريستين ستيوارت ببدلة نجوم الروك وجوارت فوشية اللون خلال العرض الأول لفيلم Seberg

حضرت النجمة "كريستين ستيوارت" العرض الأول لفيلمها الجديد Seberg في مهرجان سان سيباستيان 67 في مسرح فكتوريا في إسبانيا يوم الجمعة الماضي.

وبدت كريستين متألقة وهي ترتدي بدلة كحلية مستوحاة من نجوم الروك، تزيّنت بالدبابيس المدببة على حواف البليزر وجهة واحدة من البنطال، ونسّقت معها بلوزة بيضاء أسفلها وحذاء بكعب عال.

وعلى صعيد تسريحة الشعر فقد اعتمدت الطريقة الفوضوية لشعرها القصير، كما ارتدت نظارة شمسية دائرية ووضعت العديد من الإكسسوارات، بينما كانت في حالة معنوية عالية وتلوّح للجماهير.

وخلال وقت سابق من نفس اليوم، حضرت كريستين جلسات التصوير الخاصة بالفيلم أمام مكان العرض الاول، حيث بدت أكثر راحة بإطلالتها الرياضية.

فظهرت ببنطال أبيض عريض مع قميص مخطط بالأبيض والأسود ومفتوح بالكامل من جهة الصدر لتكشف عن حمالة صدرها الدانتيل، كما وضعت فوقه بليزر جلدي أسود، ونسّقت معهم جوارب باللون الفوشي وحذاء رياضي بني اللون.

وتلعب كريستين دور الممثلة جان سيبيرج التي يطاردها مكتب التحقيقات الفيدرالية بسبب دعمها لحزب النمر الأسود في الستينيات.

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