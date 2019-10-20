كريستين ستيوارت تصرّح "جودي فوستر شككت بنجاحي عند لقائنا عام 2002 في Panic Room"

لاقت النجمة "كريستين ستيوارت" نجاحاً باهراً بعد أدائها الكبير لشخصية بيلا في سلسلة أفلام Twilight من عام 2008 إلى 2012.

وبالرغم من شهرتها الواسعة إلا أن كريستين صرّحت خلال مقابلتها مع مجلة Stellar الأسترالية يوم الأحد الماضي بأن النجمة جودي فوستر التي شاركتها بطولة فيلم Panic Room كانت قد أعربت عن شكوكها حول نجاحها في هوليوود.

وكشفت كريستين ذلك بقولها: "أتذكر كيف كان تفكيرها بأنه لم تكن هناك فرصة لأستمر في هوليوود كممثلة"، وتابعت: "اعتقدت بأنني لن أستمتع بالتمثيل عندما أصبح أكبر سناً فربما سأخرج الأفلام أو أعود للمدرسة".

ويبدو واضحاً بأن كريستين تحب جودي وتكن لها الاحترام حيث قالت: "أنا أحب عملي حقاً وأفهم سبب اعتقادها ذلك في طفولتي، أنا أحبها لجودي".

وفي الواقع فإن كريستين اشتهرت بعد دورها في الفيلم مع جودي حيث كان الفيلم يدور بإطار الإثارة حول أم وابنتها تختبئان من لصوص داخل غرفة وكانت كريستين تبلغ من العمر 12 عاماً آنذاك.

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