كريستين ستيوارت تلعب دور مثلية وتحاول القيام بعلاقة ثلاثية خلال Saturday Night Live

استضاف برنامج Saturday Night Live النجمة العالمية "كريستين ستيوارت" في مدينة نيويورك أمس السبت.

وظهرت كريستين في الافتتاحية بشخصية ترغب في علاقة ثلاثية مع زوجين محافظين من الكنيسة حيث كانت ترتدي جاكيت بنقشة الكاروهات الأحمر مفتوح مما أظهر حمالة الصدر من تحتها.

وانتقلت بعد ذلك لتظهر بشخصية عامل مصنع في عصر الحرب العالمية الثانية إلى جانب كيت وإيدي براينت، حيث أخاف عمال المصنع الجنرال الذي يلعب دوره بيك بسلوكهم الخشن.

بعد ذلك لعبت دور البطولة في مقطع تجاري كامرأة قاسية لا تعرف كيف تتحدث مع الأطفال، حيث سألت طفلة بطريقة محرجة: "أنت تذهب للمدرسة؟هل ترتدي ملابسك للمدرسة؟".

لتعود إلى المسرح في فيديو موسيقي رقمي مع مايكي داي وكيلي وبيت كعاملين اقتحموا مكتباً بعد انتقادهم بسبب أسلوبهم الشرير، ثم ظهرت بعد ذلك فرقة Coldplay لأول مرة لتؤدي أغنية جديدة من ألبومهم المتوّقع إصداره.

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