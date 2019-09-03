كريستين ستيورات ترفض عرضًا مغري من مارفل من أجل علاقتها المثلية!

أثارت النجمة الأمريكية "كريستين ستيورات" الجدل بعلاقاتها المثلية المتعددة، ما سبب لها مشاكل في عالم السينما وحصولها على الأدوار السينمائية.

كشفت "كريسيتين ستيورات"، البالغة من العمر 29 عامًا، أنه كان باستطاعتها الحصول على دور مهم في أحد أفلام عالم الأبطال الخارقين مارفل، إلّا أنها رفضت العرض بعدما طُلِبَ منها الامتناع عن إمساك يد حبيبتها كاتبة السيناريو "ديلان مير" علنًا.

وأشارت نجمة سلسلة أفلام Twilight خلال لقاء لها مع مجلة "هاربر بازار" أنها ترفض العمل مع أفراد يطلبون منها إخفاء حياتها الشخصية من أجل دور سينمائي، وقالت: "لقد قيل لي بالحرف الواحد "إذا أردت صنع معروف لنفسك، وامتنعت عن إمساك يد حبيبتك علنًا، فمن المحتمل أن تحصلي على دور سينمائي في أفلام مارفل"."

يُشار أن "ستيورات تجمعها علاقة مع "ديلان"، لكن أشيع عودة علاقتها بعارضة الأزياء الحسناء "ستيلا ماكسويل" بعد رؤيتهما تتبادلان القبل في إيطاليا، رغم انفصالهما في أكتوبر 2018.

وتطرَّقت النجمة للحديث عن علاقتها بالممثل البريطاني الوسيم "روبرت باتينسون" التي استمرت من عام 2009 حتى عام 2013، موضحًة أن علاقتهما لم تسر وفق نهج محدد، وحاولا السيطرة على جانب واحد محدد، وكانا يرفضا الحديث عن مواضيع معينة بحجة الخصوصية.