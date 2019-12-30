كريس جينر الجدّة العربية.. جلابية خضراء في وسط الكاريبي (صور)

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع "كريس جينر" مؤخراً بعطلة عيد الميلاد مع عائلتها وأصدقائها وذلك في حفل ضخم أقيم في قصر كورتني كارداشيان الضخم.

لكن كريس هربت من أجواء الضوضاء والاحتفالات للاستمتاع بأشعة الشمس ومياه البحر برفقة صديقها كوري غامبل وبعض اصدقائها، إلى جزر الكاريبي.

وبالرغم من أن معظم النجوم يفضلون اختيار إطلالات بسيطة مناسبة للرحلات وعدم استخدام المكياج إلا ان هذا الحال لم يكن مع كريس جينر التي ظهرت كما لو انها على شاشة التلفاز.

فظهرت كريس على متن يخت وهي ترتدي قفطان باللون الأخضر والمطرّز من الحواف باللون الأسود وجاء بقصة مفتوحة من جهة الصدر، كما تزيّنت بالمجوهرات الالماسية ووضعت المكياج.

وفي لقطة أخرى ظهرت كريس برفقة صديقها وهي ترتدي فستان ماكسي أبيض من الدانتيل والذي جاء بقصة ياقة متدلية كما نسّقت معه حقيبة يد من الجلد باللون الأخضر وحذاء أبيض، بينما كانت تمسك بيد صديقها.

ويشار إلى أن كريس قد اختارت فستان مثير من الترتر الأزرق عشية عيد الميلاد حيث أن هذا العشاء يقام كل سنة من هذا العام في قصرها، إلا أنه بسبب طول قائمة الضيوف أقيم السنة الماضية في قصر كيم وهذه السنة في قصر كورتني.

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