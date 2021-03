كريس جينر تكشف وشمها المطابق لكلوي .. والأخيرة قررت إزالته

أخفت العقل المدبر لبرنامج تلفزيون الواقع كريس جينر وشمًا سريًا لسنوات.

كشفت كريس جينر،البالغة من العمر 65 عامًا، أنها وابنتها نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان تمتلكان وشمان متطابقان، وذلك خلال ظهورها في برنامج The Ellen Show مع مقدمة البرنامج الكوميدية إيلين دي جينيريس.

في لعبة "Never Have My Kids Ever"، سألت إيلين دي جينيريس : "لم يحصل أطفالي مطلقًا على وشم مطابق؟".

انتظرت كريس لدقيقة قبل أن تجيب على السؤال، وأوضحت قائلة: "حصلت أنا وإحداهن على وشم مطابق، أنا وكلوي حصلنا على وشم على شكل صليب."

عندما سألت إيلين عن مكان وشم، أشارت جينر من خلف كتفها أن الوشم موجود أعلى منطقة مؤخرتها.

وقد قررت كريس الحصول على وشم الصليب بعد معاناتها من أزمة منتصف العمر عندما كانت في الأربعينات من عمرها، وذلك بعد حصول كلوي وصديقتها نيكول على ذات الوشم بعمر ال16.

على الرغم أن كريس لا تزال تحتفظ بالوشم، إلَّا أن كلوي قررت إزالته.

